Президент КХЛ — о следующем сезоне: все клубы, кроме «Адмирала», подтвердили участие

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, есть ли у него понимание относительно числа участников в следующем сезоне.

«К сожалению, объявил о своём неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались. Все подтвердили своё участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, всё будет зависеть от развития ситуации с эпидемией.

Никто не может сейчас сказать, что будет завтра. Посмотрите на статистику развития эпидемии и в Москве, и в других регионах. Мы следим за ситуацией и будем делать выводы. Но я надеюсь, что это всё закончится, сдвигать ничего не придётся, и все команды вовремя выйдут из отпусков. Во всяком случае, время у нас ещё есть.

Замена «Адмиралу»? Я думаю, учитывая ситуацию, в этом году о кандидатах говорить не стоит. Никто пока не понимает, что может произойти в мире. Но на перспективу будем работать. Планы есть, стратегия развития, которой мы будем придерживаться», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.