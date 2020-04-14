Источник: ЦСКА заключит двухлетний контракт с нападающим Локтионовым
ЦСКА подпишет контракт на два года с нападающим Андреем Локтионовым, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, близкий к ситуации.
Действующий контракт 29-летнего Локтионова с магнитогорским «Металлургом» истекает 30 апреля 2020 года, после чего хоккеист становится неограниченно свободным агентом в КХЛ. Андрей пополнил состав уральского клуба в прошлое межсезонье.
Российский нападающий в общей сложности провёл 65 матчей за «Магнитку» в сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности «-8».
10 апреля первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что нападающий покинет уральский клуб по истечению контракта.
Вице-президент «Магнитки»: Локтионов покидает клуб. Он не вписывается в нашу концепцию
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