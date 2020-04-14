12 апреля Светлана Кольцова, жена бывшего защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова, прокомментировала уход из уфимского клуба нападающего Линуса Умарка, заявив, что не считает шведского форварда легендой «Салавата».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Можно ли считать Линуса Умарка легендой „Салавата“?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Статистика Умарка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020.

Умарк выступал за «Салават» с 2015 года и за это время побил несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».