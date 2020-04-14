Можно ли считать Линуса Умарка легендой «Салавата»?
12 апреля Светлана Кольцова, жена бывшего защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова, прокомментировала уход из уфимского клуба нападающего Линуса Умарка, заявив, что не считает шведского форварда легендой «Салавата».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Можно ли считать Линуса Умарка легендой „Салавата“?».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Статистика Умарка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020.
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года и за это время побил несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
И. Григоренко — об Умарке: я не понимаю, какие проводы? Он просто перешёл в другую команду
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