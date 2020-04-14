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Сергачёв: самый сложный противник — Кросби. У него большая спина, с ним тяжело бороться

Сергачёв: самый сложный противник — Кросби. У него большая спина, с ним тяжело бороться
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о своих сильных сторонах и рассказал, против какого оппонента ему тяжелее всего даётся игра.

«Моя самая сильная сторона — игра в атаке. Может быть, бросок. Стараюсь бросать через игрока, через ноги, отрабатываю броски с ходу. В юниорах у меня был тренер, который работал со мной над броском и давал мне разные упражнения. Игра в обороне — пока моя слабая сторона. Если сравнивать, то оборона, конечно, хромает.

Самый сложный оппонент — Сидни Кросби. С ним тяжело бороться в углах, у него большая спина и он очень низко сидит. Он лучший по закрыванию шайбы.

Штрафы в команде? У нас нет какого-то конкретного списка штрафов. Если ты опоздаешь, конечно, будут принимать какое-то решение», — рассказал Сергачёв в эфире «Инстаграма».

Ранее Сидни Кросби показал уникальную точность броска.

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