Сергачёв: конечно, в Америке все очень вежливые. Но в России я кайфую — люблю свою страну
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сообщил, что ему нравилась игра Вячеслава Фетисова, и признался в любви к России.
«Как игрок мне всегда очень нравился Фетисов, я смотрел видео с его игрой. Он хорошо катался, успевал по всей площадке.
Отличия России от Америки? Конечно, в Америке люди очень вежливые, все улыбаются и пытаются помочь. Но в России я кайфую, мне здесь очень нравится. Никто мне особо не грубит, и сам я стараюсь разговаривать вежливо. Я люблю свою страну», — рассказал Сергачёв в эфире «Инстаграма».
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.
«Я такой же правдоруб, как Панарин. Но никогда не скажу, что Россия – плохая страна»
Интервью с Михаилом Бердиным – о карантине, «Виннипеге», мельдониевом скандале, «Салавате Юлаеве» и многом другом.
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