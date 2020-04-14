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Сергачёв: у меня BMW быстрая, но не самая комфортная машина

Сергачёв: у меня BMW быстрая, но не самая комфортная машина
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, какие автомобили ему нравятся.

«В машинах мне нравится комфорт и скорость. У меня BMW быстрая, но не самая комфортная машина. Условный Мерседес S-класса наоборот, очень комфортный, но едет как корова.

Как я справлялся с эмоциями при дебюте в НХЛ? Это было очень тяжело. Я тогда играл в „Монреале“ и собралось 20 тыс. человек на предсезонную игру. Мне пришлось непросто. Но ребята все помогали. Никто не нагонял тоски, все радовались, что скоро матч.

В первых двух сменах трясёт, хочется выбросить шайбу просто. Потом приходит уверенность и становится проще. Мне понадобилось матча три, чтобы привыкнуть к атмосфере. В „Тампе“ было уже проще, хотя там тоже всегда собирается по 20 тысяч болельщиков», — рассказал Сергачёв в эфире «Инстаграма».

«В Нью-Йорке никто не гуляет, а во Флориде жара +33 — люди не могут дома сидеть»
Хоккеист Михаил Сергачёв старается не скучать во время карантина в США, читает про магазин «ВкусВилл» и рассказывает о любимых сериалах.
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