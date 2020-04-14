«Эдмонтон» создал благотворительный фонд в память о Колби Кейве

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» создал благотворительный фонд в память о недавно умершем нападающем Колби Кейве, информирует официальный сайт «нефтяников». Средства фонда пойдут на общественные инициативы в области психического здоровья и обеспечение доступа к занятию спортом для детей из малообеспеченных семей.
25-летний Кейв умер в больнице 11 апреля 2020 года, ранее перенеся операцию после кровоизлияния в мозг.
Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз». Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, заработав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа. В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в свой актив 9 (3+6) очков.
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