«Эдмонтон» создал благотворительный фонд в память о Колби Кейве

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» создал благотворительный фонд в память о недавно умершем нападающем Колби Кейве, информирует официальный сайт «нефтяников». Средства фонда пойдут на общественные инициативы в области психического здоровья и обеспечение доступа к занятию спортом для детей из малообеспеченных семей.



25-летний Кейв умер в больнице 11 апреля 2020 года, ранее перенеся операцию после кровоизлияния в мозг.



Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз». Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, заработав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа. В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в свой актив 9 (3+6) очков.

«Невозможно вынести эту боль». 25-летний игрок НХЛ Кейв скончался в больнице Колби Кейв перенёс операцию по удалению кисты, но не смог выкарабкаться.