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Кенневилль: никто не знает, попадёт ли «Флорида» в плей-офф. Но я оптимист

Кенневилль: никто не знает, попадёт ли «Флорида» в плей-офф. Но я оптимист
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре команды перед остановкой сезона из-за коронавируса.

«Я точно знаю, что перед перерывом мы играли в правильный хоккей. В один день игроки провели с нами очень хорошую встречу, по итогам которой были выработаны очень хорошие идеи относительно того, что нам нужно делать, чтобы двигаться в правильном направлении и вновь играть в качественный хоккей. Мы поняли, кем должны быть, как хотим играть в своей зоне, и в тех матчах самоотдача была очевидной. Считаю, что мы проделали отличную работу относительно выявления маленьких проблем, которые в итоге принесли нам много пользы.

Я сегодня видел, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что тренировочный лагерь может продлиться две-три недели. Это достаточное время. Никто не знает, что будет с нами после возможного возобновления регулярного сезона, попадём мы в плей-офф или нет. Но я оптимист, поэтому хочу верить в лучшее. После первой половины сезона нам будет за что бороться, и будет очень интересно сражаться в сжатом и важном отрезке чемпионата», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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