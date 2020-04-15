Кенневилль: никто не знает, попадёт ли «Флорида» в плей-офф. Но я оптимист

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре команды перед остановкой сезона из-за коронавируса.
«Я точно знаю, что перед перерывом мы играли в правильный хоккей. В один день игроки провели с нами очень хорошую встречу, по итогам которой были выработаны очень хорошие идеи относительно того, что нам нужно делать, чтобы двигаться в правильном направлении и вновь играть в качественный хоккей. Мы поняли, кем должны быть, как хотим играть в своей зоне, и в тех матчах самоотдача была очевидной. Считаю, что мы проделали отличную работу относительно выявления маленьких проблем, которые в итоге принесли нам много пользы.
Я сегодня видел, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что тренировочный лагерь может продлиться две-три недели. Это достаточное время. Никто не знает, что будет с нами после возможного возобновления регулярного сезона, попадём мы в плей-офф или нет. Но я оптимист, поэтому хочу верить в лучшее. После первой половины сезона нам будет за что бороться, и будет очень интересно сражаться в сжатом и важном отрезке чемпионата», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
- 15 апреля 2020
-
00:58
-
00:39
- 14 апреля 2020
-
23:59
-
23:32
-
22:45
-
22:19
-
22:08
-
22:05
-
21:06
-
20:57
-
20:35
-
20:00
-
19:46
-
19:21
-
18:46
-
18:38
-
18:29
-
18:17
-
18:04
-
17:59
-
17:38
-
17:18
-
16:55
-
16:37
-
16:20
-
16:03
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:01
-
14:40
-
14:13
-
14:00
-
13:47