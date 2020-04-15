Кенневилль: никто не знает, попадёт ли «Флорида» в плей-офф. Но я оптимист

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре команды перед остановкой сезона из-за коронавируса.



«Я точно знаю, что перед перерывом мы играли в правильный хоккей. В один день игроки провели с нами очень хорошую встречу, по итогам которой были выработаны очень хорошие идеи относительно того, что нам нужно делать, чтобы двигаться в правильном направлении и вновь играть в качественный хоккей. Мы поняли, кем должны быть, как хотим играть в своей зоне, и в тех матчах самоотдача была очевидной. Считаю, что мы проделали отличную работу относительно выявления маленьких проблем, которые в итоге принесли нам много пользы.



Я сегодня видел, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что тренировочный лагерь может продлиться две-три недели. Это достаточное время. Никто не знает, что будет с нами после возможного возобновления регулярного сезона, попадём мы в плей-офф или нет. Но я оптимист, поэтому хочу верить в лучшее. После первой половины сезона нам будет за что бороться, и будет очень интересно сражаться в сжатом и важном отрезке чемпионата», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.