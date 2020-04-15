Умарк: чувствовал, что «Салават» сильнее «Ак Барса». Было ощущение, что обыграем их

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк, покинувший уфимский клуб в это межсезонье, поделился ощущениями от досрочного завершения сезона.

«У меня было предчувствие. Я понимал, что это мой последний год в Уфе, поэтому весь год готовился к плей-офф, хотел показать свой лучший хоккей. Я очень хотел победить, и у нас был очень хороший шанс стать чемпионами. Мы здорово провели серию с «Авангардом», и я знал, что мы обыграем Казань. У нас в команде всё было замечательно. На бумаге у нас была гораздо более сильная команда, чем у «Ак Барса». В Казани тоже хорошая команда, они выиграли Восточную конференцию. Но мы в сезоне сыграли с ними шесть матчей, и я чувствовал, что мы сильнее их. Да, они одержали четыре победы из шести, но все игры были равными, дважды «Ак Барс» выиграл только по буллитам. Мы знали, что в плей-офф мы всегда выходим на новый уровень, и у меня было ощущение, что мы обыграем их.

Думаю, «Авангард» был самым сильным соперником, а мы его обыграли. Оставались хорошие команды, но если бы мы обыграли «Ак Барс», то у нас были бы все шансы стать чемпионами. Да, впереди было ещё три раунда, но у меня было хорошее предчувствие на этот счёт. Сейчас уже не узнать наверняка.

ЦСКА – одна из лучших команд, но они стали чемпионами в прошлом году, а выиграть два раза подряд очень тяжело. В этом году «Йокерит» был сильным соперником, мог далеко пройти. То же самое можно сказать и о «Динамо», у СКА тоже всегда хорошая команда. Так что думаю, в этом году на Западе ничего не было решено, не только СКА или ЦСКА могли выйти в финал», — сказал Умарк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.