Директор «Автомобилиста»: решили расстаться с Доусом ещё до прихода Питерса

Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, что решение не продлевать контракт с нападающим Найджелом Доусом было принято до того, как клуб договорился с новым главным тренером Биллом Питерсом. Напомним, североамериканское издание Barstool Sports утверждает, что Доус покидает «Автомобилист» именно из-за прихода Питерса, ранее замешанного в скандале с расизмом.



«Когда нет диалога, трудно сказать, с чьей стороны была инициатива об уходе Доуса. Это произошло ещё до того, как к нам пришёл Питерс», — рассказал Рябков на пресс-конференции 15 апреля.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Доус отметился одной результативной передачей при показателе полезности «–2».

Источник: Доус покидает «Автомобилист» из-за Питерса, обвиняемого в расизме