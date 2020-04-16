Источник: Доус покидает «Автомобилист» из-за Питерса, обвиняемого в расизме

Североамериканское издание Barstool Sports прокомментировало назначение Билла Питерса главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста». Напомним, предыдущим местом работы Питерса был клуб НХЛ «Калгари Флэймз», уволивший тренера из-за расистского скандала десятилетней давности.



«Россия была фаворитом рейтинга мест, куда может отправиться Питерс. Просто потому что это Россия. Именно там права человека и гражданские права не очень важны правительству. Большинству там просто не важно, что именно сказал Питерс чернокожему игроку десять лет назад. Как нам стало известно, Найджел Доус отказался продлевать контракт с „Автомобилистом“, как только узнал о готовящемся назначении Питерса», — указано на сайте.



Barstool Sports — спонсор скандального известного подкаста Spittin Chiclets.

Изгнанный из НХЛ тренер едет в «Автомобилист». Что ждёт уральский клуб с Питерсом? Это большой риск, но в КХЛ канадец может дать результат.