Источник: Доус покидает «Автомобилист» из-за Питерса, обвиняемого в расизме

Североамериканское издание Barstool Sports прокомментировало назначение Билла Питерса главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста». Напомним, предыдущим местом работы Питерса был клуб НХЛ «Калгари Флэймз», уволивший тренера из-за расистского скандала десятилетней давности.
«Россия была фаворитом рейтинга мест, куда может отправиться Питерс. Просто потому что это Россия. Именно там права человека и гражданские права не очень важны правительству. Большинству там просто не важно, что именно сказал Питерс чернокожему игроку десять лет назад. Как нам стало известно, Найджел Доус отказался продлевать контракт с „Автомобилистом“, как только узнал о готовящемся назначении Питерса», — указано на сайте.
Barstool Sports — спонсор скандального известного подкаста Spittin Chiclets.
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