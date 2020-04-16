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Сушинский: кто мог подумать, что Зернов и Широков не будут попадать в состав?

Сушинский: кто мог подумать, что Зернов и Широков не будут попадать в состав?
Хоккей / КХЛ 0

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский подвёл итоги сезона. Напомним, «ястребы» вылетели в первом раунде плей-офф, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).

«Конечно, оценка будет. Свою оценку понимаю. Если вылетели в первом раунде, какая может быть оценка? Где-то недоработали в комплектации, хотя все игроки были опытными. Где-то не сложилось, не сыгрались, были травмы. Кто бы мог подумать, что в последней игре у нас не будут попадать в состав Широков и Зернов? Если бы в прошлом году об этом сказали, я бы ответил: «Ребята, вы что, смеётесь?» Это наши ведущие игроки, как они могут не играть. Так что была ситуация тяжёлая.

Как проходит работа по комплектованию? Много переговоров с агентами, ждём согласования. Как только оно будет, то подпишем. Очень много наработано. Ждём первого мая, чтобы всех подписать», — сказал Сушинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

«В том году был хороший, а теперь — сразу плохой?» Сушинский — о работе в «Авангарде»
Президент «ястребов» рассказал о повестке предстоящего совета директоров, дал оценку трансферам и своей работе в «Авангарде».
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