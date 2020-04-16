Алиу: не обижаюсь на Питерса из-за того, что он нашёл работу в «Автомобилисте»
Хоккеист Аким Алиу прокомментировал назначение Билла Питерса на пост главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста». Напомним, последним местом работы Питерса был клуб «Калгари Флэймз», откуда тренера уволили после заявления Алиу, обвинившего тренера в расистских оскорблениях десятилетней давности.
«Уверен, каждый человек заслуживает второго шанса. Мы все можем найти прощение в нашем сердце. Позитивные перемены произойдут, если будем двигаться вперёд вместе. Не обижаюсь, что человек нашёл работу, но буду бороться за то, чтобы на льду и за его пределами у всех были одинаковые возможности, независимо от расы или этнического происхождения. Также терпеливо жду результатов расследования НХЛ», — цитирует Алиу TSN.
Изгнанный из НХЛ тренер едет в «Автомобилист». Что ждёт уральский клуб с Питерсом?
Это большой риск, но в КХЛ канадец может дать результат.
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