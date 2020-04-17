Агент Черных: русский человек всегда отличался смекалкой, но обойти потолок невозможно

Известный хоккейный агент Александр Черных выразил мнение, что клубам КХЛ не удастся обойти жёсткий потолок зарплат.

«На сегодняшний день потолок обойти невозможно. Там жёсткие санкции: дисквалификация на три года человеку, который принимает решение подписывать игроков, штраф в лигу, аннулируются полностью все достижения. Если какой-либо игрок будет уличён в этом, то сумма будет вычтена из потолка зарплат. Обойти никак. Русский человек всегда отличался своей смекалкой, но сейчас все жёстко придерживаются этого потолка и ведут затяжные переговоры.

Сейчас идут долгие диалоги и переговоры, где генеральный менеджер говорит: «Я хочу сохранить игрока, но у меня нет денег. Если я его подпишу, то мне не хватит на другого, а мне бы хотелось, чтобы были оба». Если бы это всё можно было обойти, то таких долгих переговоров не было, уже бы что-нибудь придумали. Другого варианта тут просто нет, все работают в рамках этого потолка.

Финансовый фэйр-плей? Документов я не видел. Они, наверное, доступны только клубам. С учётом самоизоляции, возможно, я бы встретился с каким-нибудь генеральным менеджером, который бы мне их показал. В этом случае бы ознакомился с ними. Специально я их не запрашивал. Санкции жёсткие, и я не вижу способа их обойти. Главное, нужно чётко всё прописать, чтобы люди не путались и регламент не переписывался. Это большая проблема. Если к этому пришли, то давайте уже этого придерживаться. Нужны чёткие правила, чтобы их соблюдать», — приводит слова Черных «Горобзор».