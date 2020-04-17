Российские вратари не вошли в топ-16 голкиперов НХЛ за эру расширения

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован топ-16 лучших голкиперов лиги с 1967 года (период эры расширения). Российские голкиперы не были отмечены североамериканскими журналистами.

Первое место занял легендарный канадский вратарь Мартин Бродо, второе место досталось Патрику Руа, замкнул тройку лучших Доминик Гашек. Топ-5 дополнили Кен Драйден и Тони Эспозито.

Следом расположились Грант Фюр, Берни Парент, Эд Бельфор, Билли Смит, Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Роберто Луонго, Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»), Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», Кёртис Джозеф, Роджи Вашон и Тим Томас.

Ранее в аналогичном списке лучших центрфорвардов НХЛ россиянин Евгений Малкин занял 14-е место.