Агент Яшкина: «Динамо» отпустит Дмитрия в НХЛ, если через год он получит предложение

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, прокомментировал решение своего клиента заключить двухлетний контракт с бело-голубыми.

«Контракт Яшкина с „Динамо“ рассчитан на два года. Но у нас есть договорённость с клубом, что в случае, если Дмитрию поступает через год устраивающее его предложение из НХЛ, «Динамо» его отпустит в Северную Америку», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом Павлом Панышевым.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Яшкин принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 63 (31+32) балла при показателе полезности "+34" и 75 минутах штрафного времени. В шести матчах Кубка Гагарина форвард забил три гола и отдал три результативные передачи.