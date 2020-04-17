Московское «Динамо» заключило с Яшкиным двухлетний контракт

Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Яшкин принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 63 (31+32) балла при показателе полезности "+34" и 75 минутах штрафного времени. В шести матчах Кубка Гагарина форвард забил три гола и отдал три результативные передачи.

В дебютном сезоне в КХЛ чешский форвард стал вторым снайпером по итогам регулярного чемпионата, уступив только нападающему ЦСКА Кириллу Капризову. На протяжении всего чемпионата Дмитрий являлся бессменным партнёром Вадима Шипачёва по первому звену московской команды.