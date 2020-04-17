Никитин: давайте так — ЦСКА не готовился к потолку зарплат, мы готовились защищать титул

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос, на сколько сильно ему в работе будет мешать жёсткий потолок зарплат, который вступит в силу со следующего сезона КХЛ.

«Тренеру всегда интересно работать, что с потолком зарплат, что без него. Давайте скажу так — в минувшем сезоне ЦСКА не готовился к потолку зарплат, мы готовились защищать титул. Я сказал, как оно было на самом деле. Не буду лукавить. Мы готовились защищать титул.

Сейчас мы находимся на постоянной телефонной связи с Игорем Есмантовичем. Потолок зарплат — это реальность, от которой никуда не деться. Придётся непросто, потому что наш клуб находится на передовой в этом вопросе», — сказал Никитин во время прямого эфира на YouTube-канале «Спорт-экпресс».