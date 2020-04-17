Бикмуллин — о карьере: честно говоря до последнего не осознавал серьёзность хоккея

Нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин рассказал о хоккейной карьере.
«Знаете, я сначала вообще занимался боевыми единоборствами, изучал карате. Позднее мой папа решил отвести меня в хоккей. Честно говоря до последнего как-то не осознавал серьезность хоккея. Наверное, начинаешь понимать, что это твоя работа, когда получаешь на руки первую зарплату. Для меня такой момент наступил, когда я перешел в «Реактор».
Дебют в КХЛ? Моя первая игра была на выезде в Минске с местным «Динамо». Там на арене собралось что-то около 15 тысяч человек. Я был в шоке и не верил, что это мой дебют в большом хоккее!
Сезон получился довольно таки неплохой. Особенно интересной вышла концовка регулярки — интрига в Хабаровске в последних двух матчах. Про себя могу сказать, что сезон начал очень даже прилично, но из-за травм так и не смог показать должного уровня. Но у меня впереди ещё есть время, так что в следующем сезоне я обязательно наверстаю упущенное», — цитирует Бикмуллина пресс-служба нижнекамского клуба.
- 17 апреля 2020
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