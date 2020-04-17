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Рябков: надеюсь, при Питерсе «Автомобилист» сделает шаг вперёд в плане результатов

Рябков: надеюсь, при Питерсе «Автомобилист» сделает шаг вперёд в плане результатов
Хоккей / КХЛ 0

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал назначение Билла Питерса на пост наставника уральского клуба.

«Трудно оценивать, насколько справедливо увольнять тренера за события, о которых мы узнаем спустя много лет. Думаю, это дело североамериканского сообщества, НХЛ и клубов. Если конкретный клуб принял решение расстаться с Питерсом, значит, он так оценил для себя имиджевые риски в этой ситуации. Это не значит, что мы должны как-то осуждать или пытаться копировать их принципы. Поэтому я смотрю на назначение Билла чисто в спортивном контексте. И надеюсь, его квалификации, при поддержке руководства «Автомобилиста», хватит для того, чтобы команда сделала шаг вперёд в плане результатов», — приводят слова Рябкова «Известия».

Последним местом работы 55-летнего Питерса был клуб «Калгари Флэймз». 29 ноября 2019 года специалист покинул клуб после расистского скандала.

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