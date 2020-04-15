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Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»

Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Новым главным тренером «Автомобилиста» стал известный канадский тренер Билл Питерс. Об этом было объявлено на пресс-конференции екатеринбургского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

7 апреля «Автомобилист» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Под его руководством в первый сезон работы уральский клуб пробился во второй раунд плей-офф, где проиграл «Салавату Юлаеву». В минувшем сезоне «Автомобилист» завершил выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири».

В 2015 году Питерс был одним из ассистентов Тодда Маклеллана в сборной Канады на чемпионате мира, где канадцы выиграли золотые медали. В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера. В том же году Билл выиграл Кубок мира в качестве ассистента Майка Бэбкока.

Последним местом работы 55-летнего Питерса был клуб «Калгари Флэймз». 29 ноября 2019 года специалист покинул клуб после расистского скандала.

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