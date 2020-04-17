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ЦСКА показал, как тренируется Телегин в условиях карантина

ЦСКА показал, как тренируется Телегин в условиях карантина
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба ЦСКА показала, как нападающий Иван Телегин поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист присоединился к популярному челленджу «Будь дома».

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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