Ларионов показал комплекс упражнений для домашней тренировки

Четырёхкратный чемпион мира Игорь Ларионов поделился видеозаписью тренировки для поддержания формы во время карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 149 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 560 тыс. человек.