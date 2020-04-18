Треливинг: Питерс допустил ошибку, но он её исправляет. Он хороший человек и тренер

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал назначение бывшего главного тренера «огоньков» Билла Питерса на должность наставника «Автомобилиста». Напомним, в ходе сезона-2019/2020 Питерс был уволен из «Калгари» из-за скандала на расовой почве, случившегося много лет назад между тренером и темнокожим нападающим Акимом Алиу.

«Билл допустил ошибку. Он это признал. Знаю, он её исправляет. Хороший тренер и хороший человек. Могу говорить только за себя, но не всё, что мы делаем, бывает красиво и правильно. Просто надеемся, что люди будут благосклонны к нам. Желаем Питерсу всего наилучшего», — приводит слова Треливинга Calgary Sun.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.