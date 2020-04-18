Типпетт: Макдэвид и Драйзайтль понимают, что у них очень важная роль в «Эдмонтоне»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о лидерских качествах нападающих Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида.

«Оба признают, что один хоккеист не в состоянии выиграть кубок. Чемпионства выигрываются командами, и они активно выступают за чёткое выполнение каждым игроком установки на матч. Они понимают, что у них своя роль в команде, очень важная роль. Убеждён, таким игрокам нужно оставаться собой, чтобы полностью раскрыть свой выдающийся потенциал. При этом они должны вписываться в структуру команды, если мы хотим победить.

Они долго играли в одном звене и здорово смотрелись в связке, но я решил развести их по разным тройками, чтобы сбалансировать состав. Так что главной задачей стал поиск игроков, которые могли бы сыграть с ними, чтобы добиться этого баланса.

Мы имеем дело с выдающимися, феноменальными талантами. Общаюсь с ними, разговариваю и вижу, что они хотят играть на команду. Это одно из самых интересных и важных наблюдений, которые я сделал в этом сезоне, работая с «Эдмонтоном». Поразило их желание играть на партнёров, делать всё для успеха команды. Это феноменальное качество», – приводит слова Типпетта пресс-служба НХЛ.