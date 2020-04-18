Типпетт: «Сиэтл» установит новый золотой стандарт для всех, кто захочет вступить в НХЛ

Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт поделился мнением о клубе из Сиэтла, который должен вступить в НХЛ в сезоне-2021/2022.

«Там будет феноменальная команда. У неё замечательные владельцы. Сиэтл — отличный город. Клубом блестяще руководит президент Тод Лайуки. Команда установит новый золотой стандарт для всех, кто захочет вступить в лигу в будущем, несмотря на то что сделать это будет непросто после достижений «Нэшвилла» и «Вегаса». Это будет выдающаяся команда», — приводит слова Типпетта пресс-служба НХЛ.

В 2018 году НХЛ одобрила заявку о вступлении в лигу клуба из Сиэтла. Команда начнёт играть с сезона-2021/2022. Помимо символики работы проводятся и на будущей арене Seattle Center Arena, бывшая Key Arena, которая была домом для баскетбольного клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс». Стоимость реконструкции — $ 700 млн, вместимость на матчах составит 17 400 человек.

Драфт расширения для клуба из штата Вашингтон пройдёт в 2021 году на Seattle Center Arena по тем же правилам, что и для «Вегас Голден Найтс».