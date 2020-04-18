Ринне — о паузе в сезоне: заказал мячи для жонглирования. Всегда завидовал коллегам

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне рассказал, чем себя занимает во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ. Сезон Национальной хоккейной лиги прерван из-за коронавируса, точные сроки его возобновления не известны.



«Никогда не жонглировал, но всегда завидовал, когда видел, как ловко коллеги управляются с мячами. Так что заказал специальные мячи для жонглирования. Это для меня новое занятие», — приводит слова Ринне официальный сайт лиги.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



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