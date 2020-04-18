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Тротц — о Кенневилле: было понятно, что он станет тренером. Мне нечему было его учить

Тротц — о Кенневилле: было понятно, что он станет тренером. Мне нечему было его учить
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился воспоминаниями о работе с нынешним наставником «Флориды Пантерз» Джоэлем Кенневиллем в сезоне-1990/1991. Тротц тогда был ассистентом главного тренера «Балтимора», Кенневилль — игроком.

«С ним было очень приятно работать. Мне нечему было его учить, он знал больше меня. Было понятно, что он станет тренером. Я был тогда молодым и опасался, что он отнимет у меня работу», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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