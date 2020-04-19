Генменеджер «Виннипега»: Бафлин часто играл на своих условиях. И он снова поступил так же

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал расторжение контракта с защитником Дастином Бафлином.

«В сентябре прошлого года разговор был о том, что у Дастина больше нет желания играть в НХЛ. Что касается обмена, то мы не очень часто обсуждали этот вопрос. Мы стали двигаться в разных направлениях, это было более значимо, чем возможный обмен. Тем не менее я спрашивал Дастина об этом и в сентябре, и в октябре. Каких-то последствий это не имело.



Ещё одна попытка была перед дедлайном. Я спросил, хочет ли он поиграть где-то ещё, если я смогу что-то сделать? И он не сказал, что хотел бы сыграть за какую-то команду, если будет обмен. Ответил, что его всё устраивает. Каждый игрок индивидуален. У Дастина есть семья. Существует много жертв, которые игрокам приходится приносить, когда их дети растут без них. Есть множество разных вещей, которые действительно имеют для них большое значение.



Дастин очень часто играл в хоккей на своих условиях. В этой ситуации он снова поступил точно так же. У него уникальные способности. Было интересно наблюдать за ним все эти годы, смотреть, как он двигается, как использует свои навыки. У него был свой стиль. Он играл жёстко, но никогда не был грязным игроком», – цитирует Чевелдэйоффа пресс-служба НХЛ.