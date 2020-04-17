«Виннипег» объявил о расторжении контракта с Дастином Бафлином

«Виннипег Джетс» расторг контракт с защитником Дастином Бафлином по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.

Ранее игрок был дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь, после чего без ведома руководства прооперировал лодыжку. Сообщалось, что он может завершить карьеру или вернуться на лёд только в следующем сезоне.

В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. У него шёл четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн.

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.