Михайлов: в ЦСКА Голдобину не позволят стать вторым Щербаком

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о селекции ЦСКА в свете состоявшегося возвращения в «армейский» клуб Николая Голдобина и возможного перехода Валентина Зыкова.
«На мой взгляд, это еще один успех нашей селекционной службы во главе с президентом клуба. У Голдобина и Зыкова не получилось пробиться в НХЛ, но у них большие амбиции, и ЦСКА предоставляет им шанс реализовать их в КХЛ. Посмотрим, как они себя проявят.
Думаю, в ЦСКА Голдобину не позволят стать вторым Щербаком хотя бы потому, что у нас на подходе очень хорошая молодёжь — и из запаса основного клуба, и из чемпиона ВХЛ «Звезды». Ртищев, Соркин, Комиссаров – фамилии могу называть долго, в ЦСКА хорошая, как сейчас модно говорить, глубина атаки. В такой конкуренции молодёжь, те же Голдобин с Зыковым, будут расти.
Вообще же соглашусь с тем, что хоккеисты, которые приезжают из АХЛ, очень часто недооценивают уровень нашей лиги. КХЛ – вторая лига в мире после НХЛ, нужно это понимать. Уверен, никаких шапкозакидательских настроений у наших новичков не будет», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.
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