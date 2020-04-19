Спектор — об отказе Слепышева «Эдмонтону»: ему было некомфортно в Канаде

Обозреватель Sportsnet Марк Спектор рассказал, почему российский нападающий Антон Слепышев отказался переходить в «Эдмонтон Ойлерз» и продлил контракт ЦСКА.

«Многие не знали об этом, но Антону было не так комфортно в Канаде, как многим иностранцам. Не уверен в этом, но мне сказали, что они с женой хотят растить детей в привычной культуре — в России. Это могло повлиять на его выбор подписать 2-летний контракт с ЦСКА, а не с «Эдмонтоном» на 1 год, если не учитывать финансовый вопрос. Некоторые хотят перебраться в Северную Америку, некоторые нет. Желаю ему удачи», — заявил Спектор.

25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28» и 43 минутах штрафного времени. В четырёх встречах Кубка Гагарина Слепышев забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее Слепышев провёл 102 матча в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», набрав 23 (10+13) очка.