Слепышев — о контракте с ЦСКА: это вызов. Хочу проверить себя и свои силы

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал своё решение продлить контракт с московским клубом на два года.
«Хорошие два сезона. Рад, что вернулся в Россию. Рад, что пришёл в ЦСКА. Завоевали Кубок. Единственная ситуация, которая разочаровала меня, – это окончание этого сезона. Обидно от недосказанности. На руках были все козыри. В остальном отличные воспоминания от команды, результатов и достижений.
Что повлияло на мой выбор? Повлиял хоккей. Вторая половина сезона была ударной. Я хочу закрепить успех. Это вызов. Я хочу проверить себя и свои силы. Случайно я выстрелил во второй половине сезона или я действительно хорош. И, конечно, стать ещё сильнее.
Семья поддержала моё решение. Они моя поддержка и всегда со мной», — приводит слова Слепышева пресс-служба «армейцев».
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