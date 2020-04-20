Брызгалов — о коронавирусе: Китай виноват. Безответственная коммунистическая система

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов высказал мнение о распространении коронавируса в США.

«Китай виноват. Вы в этом сомневаетесь? Безответственная коммунистическая система. Пропаганда есть везде. И здесь в Америке. Когда она однобокая, то это неправильно и тяжело. Если у тебя есть выбор из нескольких пропаганд, то можно найти зерно правды. Тут одни телеканалы отображают чисто республиканские взгляды, другие – точку зрения демократов. Есть и третья сторона, более нейтральная. Послушав все, каждый в силу своих образованности и знаний может вычленить из всего какую-то долю истины.

У Трампа есть политические и экономические советники и врачи. Когда ВОЗ предоставляет лживую информацию, принимаются решения на её основании. А потом оказывается, что они просто ничего не знали об этом вирусе. Если бы ещё в начале января сказали, что эта пандемия очень опасна – всё могло пойти по-другому. Экономике не нанесли бы такого ущерба, страны бы не закрывали. Такое ощущение, что все эти международные организации – сборище некомпетентных бездельников, которые сосут деньги из всех стран. Основным донором являются США», – цитирует Брызгалова «Спорт-экспресс».