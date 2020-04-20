Регин: «Йокерит» не был готов предложить долгосрочный контракт из-за моего возраста

Нападающий Петер Регин рассказал, почему покинул «Йокерит», в котором провёл пять сезонов, на протяжении четырёх из которых являясь капитаном команды.
«Всегда буду благодарен «Йокериту», этот клуб останется в моём сердце. В «Оттаве» я провёл пять лет, но в «Йокерите» я получил совсем другую роль.
Теперь настало время попробовать себя где-то ещё. «Йокерит» не был готов предложить мне долгосрочный контракт из-за моего возраста. Надеюсь, я не останусь безработным. Но пока клубы выжидают из-за ситуации, которая сложилась из-за коронавируса», — цитирует Регина TV2.
В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 60 матчах регулярного чемпионате КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий стал третьим бомбардиром клуба в регулярке. В шести матчах плей-офф капитан «Йокерита» набрал 4 (2+2) очка при полезности "+4".
- 20 апреля 2020
-
16:06
-
16:00
-
15:33
-
15:25
-
15:16
-
15:11
-
15:05
-
14:50
-
14:29
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:22
-
12:13
-
12:00
-
11:35
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:16
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
06:48
-
00:32
-
00:16
-
00:00
- 19 апреля 2020
-
23:44
-
23:00
-
22:50
-
22:44
-
21:51