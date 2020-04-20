Регин: «Йокерит» не был готов предложить долгосрочный контракт из-за моего возраста

Нападающий Петер Регин рассказал, почему покинул «Йокерит», в котором провёл пять сезонов, на протяжении четырёх из которых являясь капитаном команды.

«Всегда буду благодарен «Йокериту», этот клуб останется в моём сердце. В «Оттаве» я провёл пять лет, но в «Йокерите» я получил совсем другую роль.

Теперь настало время попробовать себя где-то ещё. «Йокерит» не был готов предложить мне долгосрочный контракт из-за моего возраста. Надеюсь, я не останусь безработным. Но пока клубы выжидают из-за ситуации, которая сложилась из-за коронавируса», — цитирует Регина TV2.

В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 60 матчах регулярного чемпионате КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий стал третьим бомбардиром клуба в регулярке. В шести матчах плей-офф капитан «Йокерита» набрал 4 (2+2) очка при полезности "+4".