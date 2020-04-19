«Йокерит» объявил об уходе капитана Регина. Он провёл в финском клубе пять сезонов

Капитан «Йокерита» Петер Регин покинул финский клуб, сообщается в официальном «твиттере» «шутов».

В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 60 матчах регулярного чемпионате КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий стал третьим бомбардиром клуба в регулярке. В шести матчах плей-офф капитан «Йокерита» набрал 4 (2+2) очка при полезности "+4".

За финский клуб Регин выступал на протяжении пяти сезонов (с сезона-2015/2016). В общей сложности за карьеру в клубе и КХЛ датский нападающий провёл 295 матчей, забросил 66 шайб и отдал 128 голевых передач. Петер проводил на льду чуть больше 18 минут за матч.