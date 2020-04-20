Защитник «Нефтехимика» Шарипзянов женился во время карантина

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов женился, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Избранницей 24-летнего хоккеиста стала девушка по имени Виолетта. Пара зарегистрировала брак в Татарстане, где, как и в других регионах страны, действует режим самоизоляции.
«Поздравляем молодожёнов с этим прекрасным и важным событием в их жизни! Желаем счастья, любви, много здоровых, как папа, и красивых, как мама, детей!» — говорится в сообщении клуба.
Фото можно посмотреть в «Инстаграме».
В минувшем сезоне защитник принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 5 шайб и отдал 21 голевую передачу при показателе полезности «+14». В четырёх матчах плей-офф Дамир результативными действиями не отметился.
Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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