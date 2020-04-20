Форвард «Рейнджерс» Крайдер восстановился после перелома ноги

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер восстановился после травмы, полученной 28 февраля в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:5). Форвард получил трещину в ступне, приняв на себя шайбу после броска защитника «Флайерз» Филиппа Майерса.
«Нога чувствует себя хорошо. С ней становилось всё лучше уже пару недель назад. Я могу работать над восстановлением и возвращением на былые позиции. Это даёт мне возможность выходить на улицу, хотя прохожих я почти не встречаю. Так что потихоньку схожу с ума, пытаясь себя чем-то занять», — приводит слова Крайдера пресс-служба НХЛ.
Крис выступает за «Рейнджерс» с 2012 года. В 2009-м был выбран клубом на драфте в первом раунде под общим 19-м номером. В 2010 году в составе сборной США выиграл молодёжный чемпионат мира.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии.
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