Вратарь «Рейнджерс» Лундквист выставил свой шлем на благотворительный аукцион

38-летний шведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист выставил свой вратарский шлем на благотворительный аукцион, чтобы помочь пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба аукциона.

Лундквист — обладатель «Везины Трофи» 2012 года, на его счету 459 выигранных матчей в НХЛ, что является лучшим показателем в истории «Рейнджерс» и 6-й результат в истории лиги. В текущем сезоне он заработал $ 7 млн и около $ 54 млн за карьеру.

Напомним, НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.