Московское «Динамо» продлило контракт с 29-летним защитником Григорьевым

Московское «Динамо» продлило контракт с защитником Михаилом Григорьевым, сообщается в «инстаграме» агентства Winners. Соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон стал для Михаила дебютным в стане бело-голубых. 29-летний Григорьев в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «0». В шести встречах Кубка Гагарина защитник забил один гол. В среднем за матч российский защитник проводил на льду чуть больше 17 минут в регулярке и почти 19 минут в плей-офф.

Карьера Михаила Григорьева в КХЛ.

Примечательно, что Григорьев впервые с 2014 года останется на следующий сезон в том же клубе, в котором и заканчивал предыдущий чемпионат.