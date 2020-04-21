Смит-Пелли: сейчас сумасшедшее время, все сходят с ума в четырёх стенах

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Деванте Смит-Пелли рассказал, как возвращался в Северную Америку после окончания регулярного чемпионата КХЛ.
«Согласно изначальному плану мы должны были вернуться в Пекин, собрать все вещи и уехать. Но на тот момент это было невозможно, так что мы просто уехали. На тот момент мы находились в Новосибирске. Буквально на следующий день все разъехались, чтобы не застрять по дороге в Северную Америку. На тот момент отправляться в аэропорт и в другие места было страшновато, но тогда мы смогли отправиться домой.
Я выхожу на улицу и занимаюсь там. Затем возвращаюсь, смотрю Netflix, немного играю в видеоигры, смотрю телевизор, а затем просыпаюсь и делаю то же самое на следующий день. Сейчас сумасшедшее время, все очень беспокоятся друг за друга и понемногу сходят с ума в четырех стенах. Но у всех всё хорошо, мы поддерживаем связь», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.
- 21 апреля 2020
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