Дмитрий Орлов: первый месяц хоккея после паузы будет ужасен

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением об уровне хоккея после окончания паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
«Мы ведь привыкли играть в хоккей, это наша работа, которой приятно заниматься. Возвращаться и набирать форму будет тяжело. Когда долго не катаешься, всегда бывают проблемы. Знаю это по себе и периодам с травмами. Игровая практика нужна. Первый месяц хоккея будет ужасен, люди не будут понимать, куда бежать и что делать. Игровую форму будет набрать тяжелее всего. Игровые качества уходят. Чем больше не катаемся, тем ситуация усугубляется.
Хотел бы пообщаться с Уэйном Гретцки и Рэем Бурком. Гретцки — один из самых великих игроков в истории, а Бурк был атакующим защитником. Видел нарезки с его участием. Мобильный защитник. Интересно было бы с ним пообщаться», — рассказал Орлов журналистам.
Ранее хоккеисты НХЛ показали, как тренируются со своими собаками.
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