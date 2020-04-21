Дмитрий Орлов: первый месяц хоккея после паузы будет ужасен

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением об уровне хоккея после окончания паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



«Мы ведь привыкли играть в хоккей, это наша работа, которой приятно заниматься. Возвращаться и набирать форму будет тяжело. Когда долго не катаешься, всегда бывают проблемы. Знаю это по себе и периодам с травмами. Игровая практика нужна. Первый месяц хоккея будет ужасен, люди не будут понимать, куда бежать и что делать. Игровую форму будет набрать тяжелее всего. Игровые качества уходят. Чем больше не катаемся, тем ситуация усугубляется.



Хотел бы пообщаться с Уэйном Гретцки и Рэем Бурком. Гретцки — один из самых великих игроков в истории, а Бурк был атакующим защитником. Видел нарезки с его участием. Мобильный защитник. Интересно было бы с ним пообщаться», — рассказал Орлов журналистам.



Ранее хоккеисты НХЛ показали, как тренируются со своими собаками.

«Самый весёлый персонаж в российском хоккее – один отморозок челябинский из «Вашингтона» Малкин, Сергачёв и Орлов поговорили о паузе в сезоне НХЛ, карантине, русских хоккеистах и многом другом.