«Самый весёлый персонаж в российском хоккее – один отморозок челябинский из «Вашингтона»

НХЛ организовала видеоконференцию с российскими игроками, в эфир вышли нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. Они пообщались на тему карантина и тренировок, возможного возобновления сезона, обсудили, кто в этом сезоне лучший российских хоккеист в НХЛ, а кто главный весельчак, и много других вопросов. Получилось весело – Малкин весь эфир подтрунивал на Сергачёвым и его дружбой с одноклубником Никитой Кучеровым. Рядом с Михаилом прошла его кошка? «Хорошо, что не Кучеров», — хохмил Евгений, и в таком духе все почти 40 минут. Собрали для вас самое интересное:

«Я в Москве, по прилёту был на домашнем карантине. Взяли мазок – результат отрицательный»

Орлов: я в Москве, улетел 20 марта, нахожусь с этого времени с семьёй. По прилёту был на домашнем карантине. У меня взяли мазок, результаты были отрицательными. Могу побыть с ребёнком, с семьёй. Живём неплохо.

Малкин: Орла никакой карантин не остановит, человек тренируется днём и ночью.

Сергачёв: я сейчас в Тампе, у себя в квартире. Стараюсь поменьше выходить на улицу, только если в магазин или погулять с собакой. У меня у знакомого есть спортивный зал, хожу туда, занимаюсь.

Малкин: у него кошка и «инстаграм».

— Как поддерживаете форму?



Орлов: три раза в неделю тренируюсь, особо стараюсь не перетренироваться. Неизвестно, что будет с сезоном, будет он или не будет, когда это всё решится, непонятно. Стараюсь просто поддерживать форму, не заплывать жиром.

Малкин: сложно, не так много упражнений, которые можно выполнять. Тренируюсь с тренером по видеосвязи, есть беговая дорожка на балконе, бегаю. Массаж нельзя сделать, мышцы забиваются, сложно в этом плане. Надо поддерживать форму в любом случае, питаться правильно.



— Когда вам разрешат вернуться к тренировкам, сколько времени вам понадобится, чтобы набрать форму?



Малкин: никто не знает, когда разрешат. Последняя информация – ждём до первого мая, потом будут принимать решение. Я уже старый, мне больше займёт времени, а молодым ребятам поменьше. Мы уже 1,5 месяца не катались, это долго. Две-три недели сборов точно надо. И должны быть тренировочные игры. Не представляю, как не кататься два месяца, потом неделю потренировался и начал играть плей-офф. Это нереально, всё равно надо вкатиться.

Орлов: тяжело безо льда, игровые качества уходят. Чем больше мы не катаемся, тем больше усугубляется ситуация.

«Покататься на коньках или на лифте?» Малкин опубликовал новое фото с самоизоляции

— Насколько трудна нынешняя ситуация психологически, вам есть с чем её сравнить?



Малкин: когда была травма, и мне делали операцию на колене, я два месяца не катался. Сейчас будет такая же ситуация, очень сложно потом вернуться на лёд. Психологически ощущаю себя довольно комфортно. Я дома с семьей, есть, где погулять, поплавать в бассейне. Самое сложное – неизвестность. Не знаешь, когда мы вернёмся, сейчас всегда в ожидании.



— С кем из команды хотели бы оказаться вместе на карантине и с кем не хотели бы?



Малкин: мы полтора месяца уже сидим, как можно полтора месяца с мужиком находиться? С главным тренером не хотелось бы. Они там пишут, я даже смс не читаю. На самом деле у нас все соскучились, начинаются видеозвонки.

Сергачёв: на карантине периодически вижусь с ребятами по «Тампе» в магазинах, ни по кому не соскучился. Плюс общаемся по видеоозвонкам.

«В самолёт зашли люди в костюмах, проверили температуру. Такое только в фильмах увидишь»

— Что лучшее вы сделали за время паузы?



Малкин: лучшее — выспался! Отдохнул, провёл время с семьей, с ребенком. Мы так с ним сдружились, сейчас ставлю его на роликовые коньки. Хочу, чтобы, когда всё закончится, он уже встал на лёд.

Орлов: удалось побыть с семьей, с сыном, посмотреть, как он растёт. Ему 10 месяцев, он скоро начнёт ходить. Плюс начал потихоньку готовить, а то раньше жена готовила только.

Сергачёв: сейчас стараюсь читать, пару раз приготовил себе еду. Стараюсь работать над физической формой, я же ещё молодой, мне есть, куда расти.

— Какую одну сумасшедшую историю о карантине вы будете рассказывать своим детям?



Орлов: когда прилетел в Москву, нас сначала не выпустили с самолёта, зашли люди в костюмах, проверили всем температуру. Сказали, что всё хорошо, можно идти. Было много людей в костюмах, нам дали бумажку, мы заполнили свой адрес. Такое только в фильмах увидишь, а это было наяву. Приятно видеть, что в России быстро среагировали на это и были готовы. Очередей на паспортном контроле не было.

Малкин: захватывающих историй у меня нет, но сама ситуация во всём мире, нет страны, где нет карантина и коронавируса. История дикая и страшная. Не знаю, хотелось бы мне рассказывать об этом внукам или нет. Надеюсь, это никогда больше не повторится. Кто бы мог представить, что в магазинах нельзя найти ни масок, ни санитайзеров, ни туалетной бумаги.

— Представьте, что карантин бы случился 30 лет, когда не было ни интернета, ни телевизоров плоских, ничего того, что нас окружает?



Малкин: алкоголь – наше всё, что ли? (иронично). Была же не одна пандемия в истории, люди как-то справлялись. Тяжело представить современный мир без телефона, «инстаграма»… Думаю, больше гулял бы, заводил бы домашних животных, учился бы готовить.

Орлов: самоизолировался, сидел бы дома, старался читать книжки, делать что-то полезное.



— Дмитрий, почему решили вернуться в Москву?



Орлов: у меня семья была в Москве на тот момент. Был выбор – либо они прилетают в Вашингтон, либо я. Не захотел рисковать своим ребенком, вдруг бы он заразился.

«Самый весёлый персонаж в российском хоккее – один отморозок челябинский»

— Кто лучший русский игрок НХЛ в этом сезоне?



Малкин: давайте не брать Кучерова, Овечкина.

Орлов: Панарин хороший сезон проводит, в новой команде, даёт результат.

Малкин: думаю, это лучший сезон Панарина в карьере. В новой команде, новый город, думаю, он очень солидный сезон провёл.

Сергачёв: понятно, что Кучеров в порядке. Отмечу ещё Панарина и Орлова.

Панарина не остановить! Хлебушек первым из россиян набрал 90 очков за сезон НХЛ Обновил личный рекорд, но его «Рейнджерс» проиграли ещё один важный матч.

— Кого бы вы хотели видеть пятым в первой бригаде большинства (первые четыре – Малкин, Тарасенко, Орлов и Сергачёв)? Овечкина не называть.



Орлов: я бы Анисимова взял, чтобы у ворот стоял.

Малкин: нужен один праворукий по любому. Только Ковальчук приходит на ум.



— Кто самый веселый персонаж в российском хоккее?



Малкин: все на юморе у нас. Ковальчук, Гусев. Гусева кстати на большинство можно взять тоже, он праворукий, с головой.

Орлов: со мной в команде играет один отморозок челябинский (речь о нападающем Евгении Кузнецове. – Прим. «Чемпионата»).

Малкин: согласен.

Сергачёв: наверное, Ковальчук. На чемпионате мира он был заводилой. Ещё назову Андрея Василевского.

— Если бы вы могли посидеть в раздевалке с двумя хоккеистами из любой эпохи и поговорить с ними о хоккее, кого бы вы выбрали?



Орлов: Гретцки и Рэй Бурк. Гретцки – один из самых великих игроков, Бурк был атакующим защитником, было бы интересно с ним пообщаться.

Малкин: когда был маленьким, мне импонировала игра Форсберга и Сакика. У меня даже куртка и бейсболка были «Колорадо». Особенно нравились игры «Детройта» и «Колорадо» в плей-офф, я за «Колорадо» болел. Хотел бы с ними поговорить. Но я с ними даже не виделся.

Сергачёв: с удовольствием пообщался бы Уэйном Гретцки, Полом Коффи и Бобби Орром.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

— Что самое трудное в противостоянии друг другу?



Сергачёв: когда выхожу на лёд против Малкина, всегда чувствуются его тонкие и короткие передачи, открывания и обыгрыш. Понятно, что человек в порядке.

Малкин: игроки с высоким мышлением, которые понимают хоккей, с хорошим катанием. Защитники стали мобильными, должны быть выносливыми, им даётся много игрового времени. Сергачёв и Орлов мобильные, играют против лидеров. Играть тяжело против них, но я забивал и «Вашингтону», и «Тампе».

Сергачёв: мне он не забивал.

Орлов: да получали, конечно!

«В Нью-Йорке никто не гуляет, а во Флориде жара +33 — люди не могут дома сидеть» Хоккеист Михаил Сергачёв старается не скучать во время карантина в США, читает про магазин «ВкусВилл» и рассказывает о любимых сериалах.

— Чего в жизни не хватает, помимо хоккея?



Орлов: не знаю, не задумывался. Стараюсь быть с семьей, а то у нас много долгих выездов. Стараюсь быть полезным дома.

Малкин: спокоен в этом плане, меня сложно удивить. И летали много в сезоне, и игр много было. Скучаю по живому общению, по встречам с друзьям, но такая ситуация сейчас в мире. Хочется, чтобы всё побыстрее закончилось.

Сергачёв: помимо хоккея, скучаю по России. Я бы слетал в Россию. Но, конечно, не во время карантина.

«Сейчас неправильно встречаться с друзьями, устраивать шашлыки. Оставайтесь дома»

— Что у вас в холодильнике?



Малкин: холодильник забит, этим жена занимается. Много детской еды, йогурты, суп, овощи, помидоры, огурцы, молоко, вода, газировка. Всё как у всех.

Орлов: когда прилетел, холодильник был полон. Езжу в магазин, жена делает список, я закупаюсь всем.

Сергачёв: всё есть, девушка готовит, вот приготовила мне татарский пирог Балиш. Паста лежит, яйца.



— Многие играют сейчас в видеоигры. Играете ли сами, что думаете о своем рейтинге в NHL 20?



Малкин: у меня есть игровой компьютер, но в Питтсбурге. Здесь ни приставки, ни компьютера. Если бы был в Питтсбурге, играл бы в Counter Strike.

Орлов: не играю в видеоигры.



— Ваши пожелания болельщикам?



Малкин: неправильно сейчас встречаться с друзьями, проводить время за шашлыками. Следуйте советам врача, оставайтесь дома.

Орлов: будьте умными и ответственными. Если есть симптомы, обращайтесь к врачам. Берегите близких, не ходите по улицам. Знаю, в Новокузнецке к этому не очень относятся, продолжают гулять. Надеюсь, эта ситуация исправится.

Сергачёв: нужна общая ответственность, чтобы это всё быстрее закончилось. Сидите дома, проветривайте квартиры, слушайте врачей, мойте руки. Следите за своим здоровьем, мы должны быть вместе