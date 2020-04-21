Сергачёв показал, как стреляет из винтовки в тире

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв посетил тир, где упражнялся в стрельбе из винтовки.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



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