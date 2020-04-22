«Амур» продлил контракт с Игорем Величкиным. У него ноль голов за 3,5 года

Нападающий Игорь Величкин продолжит карьеру в «Амуре». Соглашение с воспитанником магнитогорского хоккея рассчитано на один год. Новый сезон для Величкина станет четвёртым в составе хабаровской команды.

32-летний форвард в минувшем сезоне провёл 22 матча в регулярном чемпионате, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-2» и отсутствии удалений. В среднем за матч Игорь проводил на льду чуть меньше восьми минут.

За три сезона в хабаровском клубе Величкин не забросил ни одной шайбы, сыграв 63 матча. В последний раз Игорь забивал в КХЛ 15 ноября 2016 года, когда защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». Всего в КХЛ на счету Величкина 46 (23+23) баллов в 362 матчах при показателе полезности «-57» и 151 штрафной минуте.