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Фридман: каждый дивизион НХЛ может доиграть сезон в одном городе

Фридман: каждый дивизион НХЛ может доиграть сезон в одном городе
Хоккей / НХЛ 0

Известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман предложил свой вариант, при котором можно будет доиграть нынешний сезон НХЛ, остановленный из-за эпидемии коронавируса.

«Идея доиграть сезон в нейтральных городах с невысоким уровнем плотности населения не выглядит жизнеспособной. Вместо этого стоит посмотреть на идею, когда каждый дивизион НХЛ доиграет сезон в одном городе. Так можно будет доиграть регулярный чемпионат. Играть по три матча в день в каждом городе, за три недели можно завершить регулярку, ведь у команд осталось от 11 до 14 матчей.

Тихоокеанский дивизион может играть в Эдмонтоне, Центральный — в Сент-Поле, Столичный — в Роли. Самое сложное — это Атлантический дивизион, где есть варианты от Бостона до Санрайза. Глядя на инструкции Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, а также информацию, которая есть в Канаде, я думаю, что этот вариант жизнеспособен, если лига сможет всё подготовить, а местные правительства захотят проводить эти матчи», — отметил Фридман.

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