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«Трактор» заинтересован в подписании контракта с форвардом «Нэшвилла» Трениным

«Трактор» заинтересован в подписании контракта с форвардом «Нэшвилла» Трениным
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату» из источника в челябинском клубе, «Трактор» заинтересован в подписании контракта с 23-летним нападающим системы «Нэшвилл Предаторз» Яковом Трениным, чьё соглашение с «хищниками» заканчивается после нынешнего сезона.

К Тренину проявляют интерес ряд других команд Континентальной лиги, однако права на форварда в КХЛ принадлежат «Трактору». В случае, если Тренин захочет вернуться в России, челябинцы хотят видеть своего воспитанника у себя в составе.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате Тренин сыграл 21 матч, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи. В 32 матчах регулярного чемпионата АХЛ Яков набрал 35 (20+15) очков.

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