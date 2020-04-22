«Трактор» заинтересован в подписании контракта с форвардом «Нэшвилла» Трениным
Как стало известно «Чемпионату» из источника в челябинском клубе, «Трактор» заинтересован в подписании контракта с 23-летним нападающим системы «Нэшвилл Предаторз» Яковом Трениным, чьё соглашение с «хищниками» заканчивается после нынешнего сезона.
К Тренину проявляют интерес ряд других команд Континентальной лиги, однако права на форварда в КХЛ принадлежат «Трактору». В случае, если Тренин захочет вернуться в России, челябинцы хотят видеть своего воспитанника у себя в составе.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате Тренин сыграл 21 матч, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи. В 32 матчах регулярного чемпионата АХЛ Яков набрал 35 (20+15) очков.
Из Америки в Россию. 12 российских хоккеистов, которым пора возвращаться домой
У некоторых из них контракты будут действовать и на следующий год, но перспектив в НХЛ у этих игроков практически нет.
Читайте также
- 22 апреля 2020
-
14:01
-
13:53
-
13:45
-
13:20
-
12:57
-
12:31
-
12:10
-
12:05
-
11:45
-
11:17
-
11:01
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:03
-
04:00
-
00:35
- 21 апреля 2020
-
23:57
-
23:39
-
22:58
-
22:53
-
22:25
-
21:58
-
21:37
-
21:28
-
20:57
-
20:39
-
19:59
-
19:48
-
19:24
-
18:54
-
18:38
Партнерский контент