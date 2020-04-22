«Трактор» заинтересован в подписании контракта с форвардом «Нэшвилла» Трениным

Как стало известно «Чемпионату» из источника в челябинском клубе, «Трактор» заинтересован в подписании контракта с 23-летним нападающим системы «Нэшвилл Предаторз» Яковом Трениным, чьё соглашение с «хищниками» заканчивается после нынешнего сезона.

К Тренину проявляют интерес ряд других команд Континентальной лиги, однако права на форварда в КХЛ принадлежат «Трактору». В случае, если Тренин захочет вернуться в России, челябинцы хотят видеть своего воспитанника у себя в составе.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате Тренин сыграл 21 матч, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи. В 32 матчах регулярного чемпионата АХЛ Яков набрал 35 (20+15) очков.