Карандин: Хартли не раскрыл ни одного молодого игрока, то же самое будет в «Автомобилисте»

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о приглашении иностранных тренеров в КХЛ.

«Ставка на легионеров тем более удивляет, что в последнее время мы видим возрождение нашей тренерской школы, традиций Тарасова, Тихонова и Чернышёва. Мне очень нравится образовательная программа «Сириус», запущенная ФХР для подготовки молодых хоккеистов, там собраны многие наработки из советского хоккея, которые остаются актуальными и в XXI веке. Поэтому я не удивляюсь тому прогрессу, который есть у многочисленных юниорских и юношеских сборных России в последние годы.

Было бы здорово, если бы эти наработки подхватывались и на уровне КХЛ. Вместо этого там мы видим работу таких тренеров, как Хартли, который за два года не раскрыл для страны ни одного молодого хоккеиста. То же самое, есть подозрение, увидим в предстоящем сезоне в «Автомобилисте» у ещё одного канадского временщика», – цитирует Карандина Russia-Hockey.