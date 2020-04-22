Карандин: Хартли не раскрыл ни одного молодого игрока, то же самое будет в «Автомобилисте»

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о приглашении иностранных тренеров в КХЛ.
«Ставка на легионеров тем более удивляет, что в последнее время мы видим возрождение нашей тренерской школы, традиций Тарасова, Тихонова и Чернышёва. Мне очень нравится образовательная программа «Сириус», запущенная ФХР для подготовки молодых хоккеистов, там собраны многие наработки из советского хоккея, которые остаются актуальными и в XXI веке. Поэтому я не удивляюсь тому прогрессу, который есть у многочисленных юниорских и юношеских сборных России в последние годы.
Было бы здорово, если бы эти наработки подхватывались и на уровне КХЛ. Вместо этого там мы видим работу таких тренеров, как Хартли, который за два года не раскрыл для страны ни одного молодого хоккеиста. То же самое, есть подозрение, увидим в предстоящем сезоне в «Автомобилисте» у ещё одного канадского временщика», – цитирует Карандина Russia-Hockey.
- 22 апреля 2020
-
15:20
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:53
-
13:45
-
13:20
-
12:57
-
12:31
-
12:10
-
12:05
-
11:45
-
11:17
-
11:01
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:03
-
04:00
-
00:35
- 21 апреля 2020
-
23:57
-
23:39
-
22:58
-
22:53
-
22:25
-
21:58
-
21:37
-
21:28
-
20:57
-
20:39
-
19:59
-
19:48