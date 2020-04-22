Лихотников: с Назаровым было очень весело работать. Он очень отзывчивый тренер

Нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Артём Лихотников рассказал о работе в «Барысе» под руководством Ари-Пекки Селина, Андрея Назарова и Евгения Корешкова.



«У Ари-Пекки Селина провёл тренировку-две и всё. Он очень сильный стратег. Вся финская школа хоккея построена на стратегии и тактике. Но языковой барьер всё равно сказывался.



Работать с Андреем Викторовичем Назаровым было очень весело. Он очень отзывчивый тренер. Конечно, заряжает своей энергией. Тебе ничего не остаётся, кроме как хорошо играть. Приятные воспоминания от работы с ним.



Если говорить про Евгения Геннадьевича Корешкова, то сразу виден его богатый опыт. Не зря он выиграл чемпионат мира с молодёжной командой, с ЦСКА взял Кубок Гагарина. Это тренер очень высокого уровня», — цитирует Лихотникова «Шайба.kz».

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