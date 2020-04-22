Источник: Алексей Макеев подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом»
Нападающий подольского «Витязя» Алексей Макеев перейдёт в екатеринбургский «Автомобилист», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». 28-летний хоккеист подпишет двухлетний контракт сроком на два сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Макеев принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 37 (13+24) баллов при показателе полезности «+1» и 93 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 19 минут 10 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Макеев дважды поразил ворота петербургского СКА.
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Российская молодёжь получит отличный шанс, а именитым игрокам придётся с двойной самоотдачей отрабатывать свои зарплаты.
Макеев провёл в «Витязя» семь последних сезонов. В КХЛ нападающий дебютировал именно в составе «Автомобилиста», за который выступал в сезоне-2012/2013.
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