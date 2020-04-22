Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Алексей Макеев подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом»

Источник: Алексей Макеев подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий подольского «Витязя» Алексей Макеев перейдёт в екатеринбургский «Автомобилист», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». 28-летний хоккеист подпишет двухлетний контракт сроком на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Макеев принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 37 (13+24) баллов при показателе полезности «+1» и 93 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 19 минут 10 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Макеев дважды поразил ворота петербургского СКА.

Что будет с КХЛ после того, как наладится жизнь. Клубов станет меньше, а интриги больше
Российская молодёжь получит отличный шанс, а именитым игрокам придётся с двойной самоотдачей отрабатывать свои зарплаты.

Макеев провёл в «Витязя» семь последних сезонов. В КХЛ нападающий дебютировал именно в составе «Автомобилиста», за который выступал в сезоне-2012/2013.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020